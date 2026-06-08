সিরাজগঞ্জে ব্রিজের নিচ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ-নলকা আঞ্চলিক সড়কের ব্রীজের নীচ থেকে এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সকালে সদর থানা পুলিশ উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের চণ্ডিদাসগাতী ব্রিজের নিচে থেকে মরদেটি উদ্ধার করেন। মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল নাজরান রউফ জানান, সকালে চণ্ডিদাসগাতী ব্রীজের নিচে পানিতে বৃদ্ধের মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে প্রেরন করা হয়েছে। তবে এটি আত্মহত্যা বা হত্যাকান্ড কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সাথে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে মরদেহের পরিচয় সনাক্তের চেষ্টা চলছে।
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