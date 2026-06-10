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কাজিপুরে জব্দকৃত সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১০ জুন, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে জঙ্গলে পরে থাকা জব্দকৃত সেই সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি হয়েছে। বুধবার (১০ জুন) বিকেলে উপজেলার মেঘাইতে অবস্থিত গুদাম কর্মকর্তার কক্ষে নিলামটি অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন নিলাম কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান।

নিলামে মোট ১৬ জন ব্যবসায়ী অংশ নেন। এতে সর্বোচ্চ দরদাতা মেঘাই বাজারের ব্যবসায়ী আসাদুল ইসলাম প্রতি কেজি ২৫ টাকা দরে নিলামের প্রায় তিন মেট্রিক টন চাল ক্রয় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক শফিকুল আলম,খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা অলিউর রহমান, কাজি


পুর থানা পুলিশের উপ পরিদর্শক আসাদ প্রমুখ। উল্লেখ্য, নিলামকৃত চালগুলো গত ১৫ মার্চ রাতে উপজেলার চালিতাডাঙ্গা পুরাতন খাদ্যগুদামের দক্ষিণ পাশের জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান।


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