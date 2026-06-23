বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪ এ গ্রাহক হয়রানির অভিযোগে পূর্বাচলে তিন দালাল কারাগারে

বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪, পূর্বাচল এলাকায় গ্রাহক হয়রানি ও প্রতারণার অভিযোগে পরিচালিত চিরুনি অভিযানে তিন দালালকে গ্রেফতার করে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে।
বিআরটিএ’র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (আদালত নং-৬) মোহাম্মদ সাজিদ আনোয়ার-এর নেতৃত্বে এবং বিআরটিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সোমবার (২২ জুন) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।
অভিযান চলাকালে ৩০০ ফিট নীলা মার্কেট সংলগ্ন এলাকা থেকে তিনজন দালালকে আটক করা হয়। পরে গ্রাহক হয়রানি ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলো-মো. মামুনুর রশীদ (৩৮),মো. উমর ফারুক (২৬) ও মো. রিফাত (২৩)। দণ্ডপ্রাপ্তদের নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।
বিআরটিএ’র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাজিদ আনোয়ার জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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