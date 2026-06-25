মিরপুর বিআরটিএতে ভ্রাম্যমাণ আদালত: ৪ দালালের কারাদণ্ড, ২ জনকে অর্থদণ্ড

রাজধানীর মিরপুর বিআরটিএ কার্যালয়ে দালালচক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে চারজনকে কারাদণ্ড এবং দুইজনকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ (মিরপুর) কার্যালয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন বিআরটিএর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান।
বিআরটিএ সূত্র জানায়, কার্যালয়ে সেবা নিতে আসা গ্রাহকদের হয়রানি ও দালালচক্রের তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় দালালির অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিরা আদালতের কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলে চারজনকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং দুইজনকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— মো. আশরাফুল ইসলাম বাবু (২২), পিতা মো. জব্বার হোসেন, মিরপুর-১৩; মো. আকতার সরদার, পিতা মো. আবুল কাশেম, নড়িয়া, শরীয়তপুর; মো. তুহিন (৩৪), পিতা মো. এনায়েত খান, মিরপুর-২; এবং মো. রিপন (২৮), পিতা কাঞ্চন আলী শিকদার, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
অভিযান চলাকালে প্রতারক চক্রের আরও কয়েকজন সদস্য পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে বিআরটিএ।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান বলেন, “প্রতারক চক্রের সদস্যরা বিআরটিএ কার্যালয়ে আসা গ্রাহকদের দ্রুত কাজ করিয়ে দেওয়ার কথা বলে অর্থ হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা কাগজপত্র ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এসব দালাল ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।”
বিআরটিএ জানিয়েছে, সেবাপ্রার্থীদের নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে নিয়মিত এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হবে।
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