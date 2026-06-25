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কালিয়াকৈরে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

গাজীপুর প্রতিনিধি: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন, ২০২৬


গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৬ উপলক্ষে এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাদিয়া তাসলিম মুনমুন।

সভায় তিনি জানান, আগামী ২৮ জুন সারাদেশের ন্যায় কালিয়াকৈর উপজেলায় একযোগে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে। এদিন উপজেলার ২১৭টি কেন্দ্রে ৮৫ হাজার শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শিশু বিশেষজ্ঞ (কনসালটেন্ট), আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও)সহ স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ সময় ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।


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