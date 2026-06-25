আম ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শনিবার ব্যাংক খোলা যেসব এলাকায়

চলমান আমের মৌসুমে আম ব্যবসায়ীদের আর্থিক লেনদেন নির্বিঘ্ন রাখতে রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় শনিবার সীমিত পরিসরে ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এসডিএডি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছে।
সার্কুলারে বলা হয়েছে, বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী ও নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আমের মৌসুমকে কেন্দ্র করে স্থায়ী ও অস্থায়ী আমবাজারে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে। এসব এলাকায় ব্যবসায়ীদের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সরবরাহ বজায় রাখা এবং নগদ অর্থ সংরক্ষণসংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত সপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে সীমিত পরিসরে শাখা ও উপশাখা খোলা রাখতে হবে।
নির্দেশনার আওতায় থাকা এলাকাগুলো হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট উপজেলা; নওগাঁ জেলার সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলা; রাজশাহী এবং নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, স্থানীয় চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা বা উপশাখা খোলা রাখবে। এসব শাখায় পর্যাপ্ত নগদ অর্থের সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।
সার্কুলারে আরও উল্লেখ করা হয়, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
রাজশাহী অঞ্চলে প্রতিবছর আমের মৌসুমে কয়েক হাজার কোটি টাকার বেচাকেনা হয়। এ সময় কৃষক, আড়তদার, পাইকার ও ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় ছুটির দিনেও ব্যাংক খোলা রাখার সিদ্ধান্তকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
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