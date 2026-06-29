সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬, ০৮:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত সোনালী অতীত, আলোকিত আগামী’ শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়তে চায় পুলিশ মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৭ রায়গঞ্জে ভেজাল চিপস তৈরির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, ধ্বংস করা হলো পণ্য বগুড়ার শেরপুরে চায়ের দোকান থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার কাজিপুরে জাতীয় ফল মেলা অনুষ্ঠিত  কাজিপুর মেঘাই উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত রূপান্তর পাবনার উদ্যোগে রামানন্দপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

কাজিপুরে জাতীয় ফল মেলা অনুষ্ঠিত 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬

করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে  সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় ফল মেলা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২৯ জুন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজিপুরের  উদ্যোগে অত্র প্রতিষ্ঠানের চত্বরে  আয়োজিত এ মেলায় দেশীয় ও বিদেশি বিভিন্ন জাতের ফল, আধুনিক ফল চাষ প্রযুক্তি এবং কৃষি উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী কমিশনার ভূমি নাঈমা জাহান সুমাইয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী একেএম হেদায়েত উল্লাহ, সমবায় অফিসার খালেদুজ্জামান খান,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চিত্রা রানী সাহা,খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা ওলিউর রহমান সহ উপসহকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।
মেলায় আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, ড্রাগন ফল, মাল্টা, কলা, জামসহ নানা প্রজাতির ফলের স্টল স্থান পায়। কৃষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ দর্শনার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে মেলাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি সচেতনতা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ফল চাষের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এ আয়োজন।  দেশীয় ফলের চাষ বৃদ্ধি ও ফলভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে এ ধরনের মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সঙ্গে কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত জাতের ফল চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শেরপুরে চায়ের দোকান থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কাজিপুর মেঘাই উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

রূপান্তর পাবনার উদ্যোগে রামানন্দপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত

রায়গঞ্জে ফুলজোড় ইংলিশ একাডেমির এইচএসসি-২৬ ব্যাচের দোয়া ও বিদায় সংবর্ধনা

রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

সোনালী অতীত, আলোকিত আগামী’ শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বৈশ্বিক অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়তে চায় পুলিশ

মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৭

রায়গঞ্জে ভেজাল চিপস তৈরির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, ধ্বংস করা হলো পণ্য

বগুড়ার শেরপুরে চায়ের দোকান থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কাজিপুরে জাতীয় ফল মেলা অনুষ্ঠিত 

কাজিপুর মেঘাই উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

রূপান্তর পাবনার উদ্যোগে রামানন্দপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech