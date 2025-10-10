রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

রাজশাহী মহানগরীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদে উঠে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
রবিবার দিনগত রাতে নগরীর রাজপাড়া থানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম আখতারুজ্জামান (১৮), তিনি রাজশাহী মহানগরীর মসজিদ মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি রাজশাহী নগরীর পবা থানা এলাকার আসাদুজ্জামানের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজপাড়া থানা এলাকার আমিনুল ইসলামের তিনতলা ভবনের নিচতলায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন আখতারুজ্জামান। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর মা বাড়িতে ছিলেন না।
ঘটনার রাতে বাসায় বিদ্যুৎ না থাকায় আখতারুজ্জামান ভবনের ছাদে ওঠেন। ধারণা করা হচ্ছে, ছাদের এক কোণে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় অসাবধানতাবশত তিনি দুই ভবনের মাঝের ফাঁকা জায়গায় পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নিহতের মরদেহ বর্তমানে রামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার দুপুরে নিহতের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।#
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