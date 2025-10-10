মঙ্গলবার, ৩০ জুন ২০২৬, ০২:৪০ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
শেষ ষোলোতে ব্রাজিলের মুখোমুখি কারা? নরওয়ে নাকি আইভরি কোস্ট? উত্তরায় ১৩ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার রাজশাহী নগরীতে বিপুল পরিমান ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার রাজশাহীতে বিপুল পরিমান ইয়াবা ও লক্ষাধীক টাকার জাল নোটসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনে শতভাগ সাফল্য রাসিকের রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত সোনালী অতীত, আলোকিত আগামী’ শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়তে চায় পুলিশ মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৭
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬

রাজশাহী মহানগরীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদে উঠে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
রবিবার দিনগত রাতে নগরীর রাজপাড়া থানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম আখতারুজ্জামান (১৮), তিনি রাজশাহী মহানগরীর মসজিদ মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি রাজশাহী নগরীর পবা থানা এলাকার আসাদুজ্জামানের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজপাড়া থানা এলাকার আমিনুল ইসলামের তিনতলা ভবনের নিচতলায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন আখতারুজ্জামান। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর মা বাড়িতে ছিলেন না।

ঘটনার রাতে বাসায় বিদ্যুৎ না থাকায় আখতারুজ্জামান ভবনের ছাদে ওঠেন। ধারণা করা হচ্ছে, ছাদের এক কোণে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় অসাবধানতাবশত তিনি দুই ভবনের মাঝের ফাঁকা জায়গায় পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নিহতের মরদেহ বর্তমানে রামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার দুপুরে নিহতের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাজশাহী নগরীতে বিপুল পরিমান ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজশাহীতে বিপুল পরিমান ইয়াবা ও লক্ষাধীক টাকার জাল নোটসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনে শতভাগ সাফল্য রাসিকের

সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শেরপুরে চায়ের দোকান থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কাজিপুরে জাতীয় ফল মেলা অনুষ্ঠিত 

শেষ ষোলোতে ব্রাজিলের মুখোমুখি কারা? নরওয়ে নাকি আইভরি কোস্ট?

উত্তরায় ১৩ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজশাহী নগরীতে বিপুল পরিমান ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজশাহীতে বিপুল পরিমান ইয়াবা ও লক্ষাধীক টাকার জাল নোটসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনে শতভাগ সাফল্য রাসিকের

রাজশাহীতে লোডশেডিংয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

সোনালী অতীত, আলোকিত আগামী’ শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বৈশ্বিক অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়তে চায় পুলিশ

মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৭

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech