রাজশাহী নগরীতে বিপুল পরিমান ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজশাহী নগরীতে বিপুল পরিমান ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোঃ আবুল হোসেন (৫২), নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রবিবার (২৮ জুন) বিকাল ৫টার দিকে নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার হাড়ুপুর বাগানপাড়া এলাকার ভাটার মাঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১৪’শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। গ্রেফতার মাদক কারবারী মোঃ আবুল হোসেন, সে নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার পূর্ব রায়পাড়া (চালনা সাঁকো) এলাকার মৃত স্বপনের ছেলে।
সোমবার বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নগর পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ (সদর) মোঃ গাজিউর রহমান। এ ব্যপারে নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে ও জব্দকৃত মাদকের উৎস শনাক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।
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