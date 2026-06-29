রায়গঞ্জে ভেজাল চিপস তৈরির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, ধ্বংস করা হলো পণ্য

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভেজাল উপকরণ ব্যবহার করে চিপস উৎপাদনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৯ জুন) উপজেলার হাসিল বটতলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান দুটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মোড়কীকরণ ছাড়া খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করছে। একই সঙ্গে বাংলা চিপস তৈরিতে অননুমোদিত ভেজাল রং ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণ ব্যবহার করা হচ্ছিল।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪২ ধারায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অভিযানে জব্দ করা চিপস জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাজমুল হোসেনের নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। তিনি জানান, ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।
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