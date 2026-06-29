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মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ
বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৭ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে-দূস্যতা মামলায় ৫,অস্ত্র আইনে ৩,
প্রতারণা মামলায় ১,পরোয়ানা ভুক্ত ২, অন্যান্য মামলায় ২৬ জন।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (২৯ জুন ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-রুবেল (২৫),আলামিন (২৪),মানিক (৩৭), সুমন (২৮),জয় (২০),জিতু (২৪),আলিফ (১৯),রেদোয়ান (২৬),রাশেদ (২৬),দাউদ (৩০),মাসুদ রানা (২০০),আলিফ (২১),আলামিন (২৫),হাবিবুর রহমান (৪০), রফিক (২৫),মনির (২৫),সজীব (২৫), মোবারক (২১),রবিন (২০),রাকিব (২৬), নাঈম (২০),সিয়াম (১৯),নোবেল (৩৫), জীবন (২৬),মমিনুল (৩০),মজনু বাবু (২২), নাহিদ (২১),দিগন্ত (২৫),জুম্মন (২০),
শামীম (২০),সাকিউল করিম (৩১),
আরিফ মাওরা আরিফ (২৩),সজীব বেপারী (২৬),খোকন (২২),মারুফ (২৮),জিসান সরদার (২৭) ও খোরশেদ আলম সোহাগ ওরফে রাকিব (২৬)। এসময় তাদের কাছ থেকে ১ টি সামুরাই,২ টি তরবারি,১ টি পিস্তল,১ টি ম্যাগাজিন ও২ রাউন্ড গুলি, ১ চাইনিজ কুড়াল,৪টি স্মার্ট মোবাইল ফোনসহ)-১ টি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,রবিবার (২৭ জুন) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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