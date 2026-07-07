বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ মঙ্গলবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা
ইতালিয়ান ইউরো – ১৪৩ টাকা ৩১ পয়সা
ব্রিটেনের পাউন্ড – ১৬৪ টাকা ৯৩ পয়সা
সিঙ্গাপুরের ডলার – ৯৫ টাকা ৭৮ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ২৬ পয়সা
নিউজিল্যান্ডের ডলার – ৭০ টাকা ৬১ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৫ পয়সা
ইউ এ ই দিরহাম – ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা
ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা
বাহরাইনি দিনার – ৩২৮ টাকা ০৪ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৯৫ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৪০১ টাকা ৪৫ পয়সা
জাপানি ইয়েন – ০ টাকা ৭৬৩ পয়সা
ইন্ডিয়ান রুপি – ১ টাকা ২৫ পয়সা
সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
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