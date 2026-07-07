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/ অর্থনীতি

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ মঙ্গলবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা

ইতালিয়ান ইউরো  – ১৪৩ টাকা ৩১ পয়সা

ব্রিটেনের পাউন্ড  –   ১৬৪ টাকা ৯৩ পয়সা

সিঙ্গাপুরের ডলার –  ৯৫ টাকা ৭৮ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার –  ৮৬ টাকা ২৬ পয়সা

নিউজিল্যান্ডের ডলার – ৭০ টাকা ৬১ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার –  ৮৬ টাকা ৭৫ পয়সা

ইউ এ ই দিরহাম – ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা

ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা

বাহরাইনি দিনার – ৩২৮ টাকা ০৪ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৯৫ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৪০১ টাকা ৪৫ পয়সা

জাপানি ইয়েন –  ০ টাকা ৭৬৩ পয়সা

ইন্ডিয়ান রুপি – ১ টাকা ২৫ পয়সা

সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


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