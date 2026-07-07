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/ অর্থনীতি

৫০ মিনিটে লেনদেন ৩২৫ কোটি টাকা

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) প্রধান সূচক উত্থানে লেনদেন চলছে আজ মঙ্গলবার। লেনদেন শুরুর প্রথম ৫০ মিনিট বা সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ডিএসইতে ৩২৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকার শেয়ার হাতবদল হয়েছে। এসময় লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দর বেড়েছে।

ডিএসইর ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

লেনদেন শুরুতে ডিএসইর প্রধান সূচক উত্থানে চলে আসে। লেনদেন শুরুর ৬ মিনিটে ডিএসইএক্স বেড়েছে ১৮ পয়েন্ট। বেলা বাড়ার পর সূচকটির উত্থান গতি কমে আসে। এদিন লেনদেন শুরুর ৫০ মিনিটে ডিএসইএক্স বেড়েছে ১৫ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ৮১৪ দশমিক ৮৫ পয়েন্টে। আলোচিত সময় ডিএসইএস সূচক চার দশমিক শূন্য দুই পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১৮৭ দশমিক শূন্য তিন পয়েন্টে। এছাড়া ডিএস৩০ সূচক তিন দশমিক ১৩ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ১৮৯ দশমিক ৩৯ পয়েন্টে। আলোচিত কোম্পানিগুলোর মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ২৩৭টির, কমেছে ৭৫টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ার দর।

এসময়ে লেনদেন শীর্ষে উঠে আসা সিমটেক্সের ১৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, বেক্সিমকো ফামার ১১ কোটি ২২ লাখ টাকা, ড্রাগন সোয়েটারের ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা, মালেক স্পিনিংয়ের ১০ কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজের সাত কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার কেনাবেচা হয়।


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