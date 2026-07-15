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সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে খালে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৫ জুলাই, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে খালে গোসল করতে নেমে আরাফাত হোসেন নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের নাড়ুয়া গ্রামের ব্রিজের নিচে খালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আরাফাত হোসেন (১৩) উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের নাড়ুয়া গ্রামের নূর আলমের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কয়েকজন সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে খালে গোসল করতে নামে আরাফাত। একপর্যায়ে গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করে তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জ থানার ওসি আহসানুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়, প্রাথমিকভাবে এটি পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।


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