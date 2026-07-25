শনিবার, ২৫ জুলাই ২০২৬, ০৯:৩৭ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা ফ্রান্স-স্পেনে দাবানল: দুই লাখ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আমি বর্ণবাদী নই : ইলন মাস্ক সকালে খালি পেটে জিরা পানি পানের উপকারিতা জেনে নিন মোহাম্মদ নবীকে ছাড়া আয়ারল্যান্ড সফরে আফগানিস্তান মোদির মন্ত্রিসভার এক সদস্যের পদত্যাগ ‘যুদ্ধে জড়ালে খুবই খারাপ হবে’—চীন-রাশিয়াকে ট্রাম্পের সতর্কবার্তা ডিজিটাল ফিতনার বিস্তার ও ইসলামের প্রতিকার পদত্যাগের পর বঙ্গভবন ছেড়ে যেখানে উঠবেন সাহাবুদ্দিন দামের নতুন রেকর্ড গড়তে পারে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

অনলাইন ডেস্ক: / ০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৬

সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট) কেলেঙ্কারি ও আন্দোলনরত আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানাতে সোমবার (২৭ জুলাই) দিল্লি যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশের তরুণদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি শুরু থেকেই তাদের পাশে রয়েছেন। এটি শুধু একটি পরীক্ষায় অনিয়মের প্রশ্ন নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বিষয়।

তিনি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেন। মমতার অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায়ে রাস্তায় নামা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এছাড়া তিনি দাবি করেন, আন্দোলনস্থল ও আশপাশের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত করা হয়েছে এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের ঘটনাও ঘটছে। এসব বিষয়ে তিনি কেন্দ্রের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা বলা হলেও আলোচিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এখনো জনগণের কাছে সন্তোষজনক জবাব আসেনি। তিনি জানতে চান, এ ঘটনার প্রকৃত দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে।

দিল্লি সফরে তার বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে, নিট ইস্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। আন্দোলনকারীরা পরীক্ষায় অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ীদের শাস্তির দাবি জানান।

সূত্র : এবিপি আনন্দ


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ফ্রান্স-স্পেনে দাবানল: দুই লাখ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে

আমি বর্ণবাদী নই : ইলন মাস্ক

মোদির মন্ত্রিসভার এক সদস্যের পদত্যাগ

‘যুদ্ধে জড়ালে খুবই খারাপ হবে’—চীন-রাশিয়াকে ট্রাম্পের সতর্কবার্তা

এতটাই তাপপ্রবাহ যে, আফ্রিকায় উটও মারা যাচ্ছে

মৃত্যু সংবাদ ও কুলখানির এক বছর পর জীবিত ফিরলেন হামাদা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech