তাড়াশে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে তানিয়া খাতুন (২২) নামের এক গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শাহপরানের বিরুদ্ধে| ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার দেশীগ্রাম ইউনিয়নের বিষমডাঙ্গা গ্রামে| ঘটনার পর থেকেই স্বামী শাহপরান পলাতক রয়েছেন|
নিহত তানিয়ার বাবা সোরহাব আলীর অভিযোগ তার ঘরজামাতা শাহপরান বিয়ের পর থেকে অর্থাৎ ৫ বছর ধরেই তানিয়াকে পারিবারিক কলহের কারনে অত্যাচার করে আসছে|
এরই জের ধরে সোমবার রাতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়| এ কারনেই শাহপরান তার মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করে পালিয়ে গেছে| আর মঙ্গলবার ভোরে শয়ন কক্ষে তারা মেয়ের লাশ পেয়েছে|
এ বিষয়ে তাড়াশ থানার ওসি হাবিবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে| নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে| প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি হত্যাকাণ্ড| ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে |
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