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হাসপাতালের সামনে থেকে ছিনতাইকারীদের থেকে কিশোরকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানাধীন জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের সামনে ৪ থেকে ৫ জন ঘিরে ধরা ছিনতাইকারীদের কবল থেকে এক কিশোরকে উদ্ধার করেছে আনসার সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে ক্যাম্প কমান্ডার পিসি মো. আমিনুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ সকাল সাড়ে ১০টায় হাসপাতালের সামনের প্রধান সড়ক দিয়ে মারুফ ইসলাম বয়স ১৭ নামের এক কিশোর যাতায়াতের সময় ৪ থেকে ৫ জন ছিনতাইকারী তাকে ঘিরে ধরে।

তিনি আরও বলেন, একপর্যায়ে ওই কিশোর হাসপাতালের গেটের ভেতর ঢুকে পড়লে ছিনতাইকারীরা তাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় আনসার সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে। পরে তাকে তার মায়ের জিম্মায় বুজিয়ে দেওয়া হয়।


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