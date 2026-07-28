লালবাগে ২৪ হাজার কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, মূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮ লাখ টাকা

রাজধানীর লালবাগে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ কোটি ৮ লাখ টাকা মূল্যের ২৪ হাজার কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোর ৪টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত লালবাগ থানাধীন বুড়িগঙ্গা নদীর লোহার ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড স্টেশন পাগলা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি সন্দেহজনক ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪ কোটি ৮ লাখ টাকা মূল্যের ২৪ হাজার কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।
পরে জব্দ করা পলিথিন বিনষ্টের জন্য নারায়ণগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ট্রাকটির চালক ও হেল্পারের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ট্রাকসহ ছেড়ে দেওয়া হয়।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণে নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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