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/ আন্তর্জাতিক

গাজায় অভিভাবক হারানোর তালিকায় ৬০ হাজারের বেশি শিশু

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজা উপত্যকায় ৬০ হাজারের বেশি শিশু অন্তত একজন অভিভাবককে হারিয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এখন পর্যন্ত মোট ৬০ হাজার ৭৩৭ শিশু তাদের বাবা অথবা মায়ের অন্তত একজনকে হারিয়েছে।

এর মধ্যে ৫২ হাজার ৯৫ জন শিশু বাবাকে, ৫ হাজার ৯২৯ জন মা-কে এবং ২ হাজার ৭১৩ জন শিশু বাবা ও মা-দুজনকেই হারিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধের কারণে গাজায় ২ হাজার ২৭৬টি পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৮৫৮ জন। পরিবারগুলোর কোনো সদস্য জীবিত না থাকায় তাদের নাম গাজার নাগরিক নিবন্ধন থেকেও মুছে গেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৭৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় আরও দাবি করেছে, গত অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও গাজাজুড়ে ইসরায়েলি হামলা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পরও এসব হামলায় ১ হাজার ১০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তারা।

সূত্র : দ্য নিউ আরব।


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