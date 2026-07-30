ইংল্যান্ডের পরবর্তী টেস্ট কোচ হওয়ার দৌড়ে ফ্লেমিং

খারাপ ফলাফল এবং মাঠের বাইরের বিভিন্ন বিতর্কের জেরে ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে অপসারণের পর ইংল্যান্ডের লাল বলের ক্রিকেটে পরবর্তী কোচ হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক স্টিভেন ফ্লেমিংয়ের নিয়োগ প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে।
ইংল্যান্ডের দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫৩ বছর বয়সী স্টিভেন ফ্লেমিংই এখন ম্যাককালামের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার আগেই এই পদের জন্য নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া, জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে অন্যতম শীর্ষ দাবিদার মনে করা হলেও সম্প্রতি এক পডকাস্টে তিনি জানান, ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পক্ষ থেকে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই করা হয়নি। ফলে ফ্লেমিংয়ের সামনে পথ আরও সুগম হয়েছে।
ইংল্যান্ডের টেস্ট কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলে ফ্লেমিংয়ের সামনে বড় দায়িত্ব থাকবে। গত জুনে বেন স্টোকসের আকস্মিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ফ্লেমিংকেও নতুন টেস্ট অধিনায়ক বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
ইংল্যান্ড দল বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ম্যাককালামের কোচিংয়ের শুরুর দিকে দুর্দান্ত সাফল্য পেলেও পরবর্তী সময়ে দলটি ৩৭টি টেস্টের মধ্যে ১৮টিতে হেরেছে এবং জিতেছে ১৭টিতে। গত ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে কোনো মাল্টি-ম্যাচ সিরিজ জিততে পারেনি তারা।
ফ্লেমিং আগামী ১৯ আগস্ট হেডিংলিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে শুরু হওয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে দলের দায়িত্ব নিতে পারেন, নাকি আগামী ডিসেম্বরের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে কাজ শুরু করবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সহকারী কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক এবং সাবেক অধিনায়ক জো রুট যথাক্রমে কোচ ও অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
আন্তর্জাতিক দলের প্রধান কোচ হিসেবে কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ফ্লেমিং অত্যন্ত সফল এক নাম। ২০০৯ সালে খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করার পর থেকে তিনি আইপিএলের চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান কোচ হিসেবে ১৭ বছর ধরে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কোচিংয়ে সিএসকে ৯টি ফাইনাল খেলে ৫টি আইপিএল শিরোপা জিতেছে। এছাড়া, তিনি এসএ২০-তে জোবার্গ সুপার কিংস এবং মেজর লিগ ক্রিকেটে টেক্সাস সুপার কিংসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজিরও কোচ হিসেবে কাজ করেছেন।
খেলোয়াড়ি জীবনে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ফ্লেমিং। ৪০.০৬ গড়ে ৭ হাজারেরও বেশি রান করা ফ্লেমিং ৮০ ম্যাচে ২৮টি জয় নিয়ে এখনো ব্ল্যাক ক্যাপসদের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়ক। কাউন্টি ক্রিকেটেও তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেখানে তিনি ২০০৫ সালে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন।
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