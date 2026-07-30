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/ খেলাধুলা

নতুন হেয়ারস্টাইলে আলোচনায় কুকুরেয়া

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬
- মার্ক কুকুরেয়া। সংগৃহীত ছবি

স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মার্ক কুকুরেয়া আবারও আলোচনায় এসেছেন। এবার মাঠের পারফরম্যান্স নয়, বরং তার নতুন হেয়ারস্টাইল নজর কেড়েছে ভক্তদের।

বিশ্বকাপজয়ী স্প্যানিশ ডিফেন্ডার টুর্নামেন্ট চলাকালীন নিজের ঘন কোঁকড়ানো চুলের জন্য বেশ কয়েকবার আলোচনায় ছিলেন। তবে এবার সেই পরিচিত লুক বদলে চুলে বেণি (ব্রেইডস) করে নতুন সাজে দেখা গেছে তাকে।

এর আগে স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের মুখের ট্যাটু করিয়ে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেন কুকুরেয়া। বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই নানা কারণে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন এই স্প্যানিশ তারকা।

নতুন ট্যাটুর পর নতুন হেয়ারস্টাইলেও ভক্তদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন কুকুরেয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার পরিবর্তিত লুক নিয়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে দুর্দান্ত রক্ষণভাগের পারফরম্যান্সে মাত্র একটি গোল হজম করে চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন। কুকুরেয়ার মতো ডিফেন্ডারদের দৃঢ়তায় প্রতিপক্ষের আক্রমণ বারবার ব্যর্থ হয়েছে।


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