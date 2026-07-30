জেমিনাই অ্যাপ হালনাগাদ করল গুগল, যুক্ত হলো নতুন সুবিধা

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট জেমিনাই অ্যাপে নতুন আপডেট এনেছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও সহজ ও দ্রুত করতে অ্যাপটির ইউজার ইন্টারফেসে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন আপডেটে ‘থিঙ্কিং লেভেল’ নির্বাচন এবং নোটিফিকেশন নিয়ন্ত্রণের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম নাইনটুফাইভগুগলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগে জেমিনাইয়ে অতিরিক্ত যুক্তিভিত্তিক উত্তর পেতে ব্যবহারকারীদের শুরুতেই একটি থিঙ্কিং লেভেল নির্বাচন করতে হতো। নতুন আপডেটের পর অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘স্ট্যান্ডার্ড’ মোডে চালু হবে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারকারীরা সরাসরি ‘এক্সটেন্ডেড থিঙ্কিং’ অপশন নির্বাচন করে আরও বিশ্লেষণধর্মী উত্তর পেতে পারবেন।
নতুন আপডেটে অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণের জন্য নোটিফিকেশন কন্ট্রোল সুবিধাও যুক্ত করেছে গুগল। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অ্যাকাউন্ট মেনু থেকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোন ধরনের নোটিফিকেশন পেতে চান, তা সহজেই নির্ধারণ করতে পারবেন।
গুগল গত কয়েক মাস ধরে ধাপে ধাপে জেমিনাই অ্যাপের নকশা ও কার্যকারিতা উন্নত করছে। নতুন এই হালনাগাদ সেই ধারাবাহিক উন্নয়নের অংশ। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের জন্য পর্যায়ক্রমে নতুন সুবিধাগুলো চালু করা হচ্ছে।
সূত্র: গ্যাজেটস৩৬০
Leave a Reply