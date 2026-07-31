শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬, ০৭:৫৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ-সমাবেশ গ্যাস সংকট নিয়ে দুঃসংবাদ দিলেন জ্বালানিমন্ত্রী পল্লবীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের মিছিল, গ্রেফতার ১৭ কেরানীগঞ্জে ইয়াবা তৈরির কারখানার সন্ধান পেল র‍্যাব নোয়াখালীতে ১২ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার বনানীর কড়াইল বস্তি থেকে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৬ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক হাসপাতালের ৩ লাখ টাকার সরকারি ঔষধসহ আটক ১ হবিগঞ্জ ও সিলেটে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ- সমাবেশ চিপ সংকট, আয়ে ধস নামার শঙ্কায় অ্যাপল
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রংপুর

এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ-সমাবেশ

নীলফামারী প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬

হবিগঞ্জ ও সিলেটে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতৃবৃন্দের ওপর হামলার প্রতিবাদে নীলফামারীর ডিমলায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডিমলা উপজেলার শাখা।
বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই)শেষ বিকেলে  ডিমলা উপজেলা বিজয় চত্ত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের বিজয় চত্ত্বর মোড়ে সমাবেশে মিলিত হয়।জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডিমলা উপজেলার সদস্য সচিব মোঃ রাশেদ ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য দেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জিয়ারুল ইসলাম জিয়া, দপ্তর সম্পাদক মোঃ প্রিন্স, প্রচার সম্পাদক শ্রী সন্তেস কুমার রায়, শ্রমিক শক্তির জেলা সদস্য সচিব জাফর হোসেন জাকির, যুব শক্তির ডিমলা উপজেলার মুখপাত্র মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব  ও সংগঠক নীলফামারী জেলা মজিবুল ইসলাম,ছাত্র শক্তি ডিমলা উপজেলার সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান মনির প্রমূখ
এসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, “হবিগঞ্জ ও সিলেটে আমাদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওপর যেভাবে ন্যাক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন।
নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। অন্যথায় সারা দেশে কঠোর গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন।
বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে এনসিপির উপজেলা শাখা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটির নেতাকর্মীসহ অঙ্গ- সংগঠনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

হবিগঞ্জ ও সিলেটে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ- সমাবেশ

আমরা বিগত সরকারের মতো প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না

কুড়িগ্রামে ১৭৪টি ‘চায়না দুয়ারি’ ও ৫২টি কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

রৌমারীতে গরুর নিলামের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ 

বাসা ভাড়া নিয়ে দম্পতি করতেন মাদক ব্যবসা,অবশেষে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩

তিস্তার পানিতে পাঁচ শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হলেও ইউপি চেয়ারম্যান জানেন না কিছুই

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech