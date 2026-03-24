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বনানী আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে র‌্যাব-১ ও সোসাইটির প্রতিনিধিদের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৩ আগস্ট, ২০২৬



রাজধানীর বনানী আবাসিক এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র‌্যাব-১ ও বনানী সোসাইটির প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে বনানীর সড়ক নম্বর–৭–এর দিলন টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন র‌্যাব-১-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নেয়ামুল হালিম খান।

সভায় বনানী আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা–সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে চুরি ও ছিনতাই প্রতিরোধ, আবাসিক এলাকায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ, চাঁদাবাজি দমন এবং কিশোর গ্যাং নির্মূলে সমন্বিতভাবে কাজ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আলোচনায় বনানী আবাসিক এলাকাকে জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকা উল্লেখ করে এর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন, র‌্যাব-১ এবং বনানী সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় র‌্যাব-১-এর উপ-অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোহাম্মদ জাকিউল করিম, গুলশান-বনানী এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার মেজর রবিউল আলমসহ র‌্যাবের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বনানী সোসাইটির সভাপতি শওকত আলী ভূঁইয়াসহ সোসাইটির নিরাপত্তা দলের কর্মকর্তারাও সভায় অংশ নেন।


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