শরণখোলায় কোস্ট গার্ডের মেডিকেল ক্যাম্প, ২৫৫ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

বাগেরহাটের শরণখোলায় উপকূলীয় মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাদকবিরোধী ও নৈতিক মূল্যবোধবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ আগস্ট) সকালে শরণখোলা উপজেলার রায়েন্দা সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে এ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলা। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলা এ ক্যাম্পে ২৫৫ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপকূলীয় ও নদীতীরবর্তী এলাকার মানুষের কল্যাণে নিয়মিত মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে এ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সৃজনশীলতা, নৈতিক মূল্যবোধ, মাদকবিরোধী সচেতনতা, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা এবং আইন মেনে চলার গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উপকূলীয় জনপদের মানুষের কল্যাণে এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
Leave a Reply