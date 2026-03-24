ধলেশ্বরী নদীতে গোসলে নেমে তরুণী নিখোঁজ

মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলার মিরকাদিম পৌরসভার তিলারদী চর গুচ্ছ গ্রামের পাশে ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সোহাগী (১৯) নামে এক তরুণী নিখোঁজ হয়েছেন। সোমবার (৩ আগস্ট) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সোমবার দুপুর ২টা ৪ মিনিটে ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে সোহাগী নামে এক তরুণী নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া যায়।
খবর পেয়ে কমলা ঘাট নদী ফায়ার স্টেশনের একটি উদ্ধারকারী ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের একটি বিশেষ ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে যোগ দিয়ে নদীতে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ডুবুরি দলের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে নদীতে গোসল বা চলাচলের সময় সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ সোহাগীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।
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