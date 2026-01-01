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সিরাজগঞ্জের তাড়াশে খালকুলা বাজার এলাকায় বাসের চাপায় নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে বাসের চাপায় জসিম উদ্দিন (৪৮) নামে এক পথচারীর নিহত হয়েছে। বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের তাড়াশ উপজেলার খালকুলা বাজার এলাকায় আশা হোটেলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জসিম উদ্দিন পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার বৃদ্ধমরিচ গ্রামের মৃত শামসুজ্জামানের ছেলে।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, জসিম উদ্দিন রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

 


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