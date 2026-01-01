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পাচ ঠাকুরীতে পল্লী বাধন উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের পাঁচঠাকুরী অবস্থিত পল্লী বাঁধন উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার ইখতিয়ার রহমান সংস্থার সাধারন গ্রাহকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে আত্মগোপনে চলে গেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। একই সাথে সমিতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়েগেছে। এ ঘটনায় সাধারন গ্রাহকের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। সমিতির পক্ষ থেকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন জানান, ম্যানেজার ইখতিয়ার হোসেন সমিতির ম্যানেজার হবার সুবাদে গোপনে সমিতির বই ছাপিয়ে গ্রাহকদের অধিক লাভের আশা দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছে। বিষয়টি সমিতির অন্যকেউ অবগত নয়। পরে গ্রাহকরা টাকার জন্য সমিতিতে আসলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর সমিতির পক্ষ থেকে ম্যানেজার ইখতিয়ারের বাড়ীতে গেলে তাকে পাওয়া যায় না। সে টাকাগুলো নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছে। পরে বিষয়টি এলাকায় বৈঠক ডাকা হলেও ইখতিয়ার রহমান বৈঠকে হাজির হয়নি। এ অবস্থায় বিষয়টি সুরাহার জন্য ছোনগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। গ্রাহকের টাকা আত্মসাত করে পালিয়ে যাওয়ায় গ্রাহকের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। তারা দ্রুত ইখতিয়ার রহমানকে আটাক পুর্বক টাকা ফেরতের দাবী জানিয়েছেন।

 


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