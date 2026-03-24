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কুড়িগ্রামে বিকাশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলা কিউআর সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মতবিনিময়

বুলবুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধিঃ / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬

ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিকাশ পেমেন্টের বাংলা কিউআর (Bangla QR) সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে একটি বিশেষ Merchant Engagement Session অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪ আগস্ট (মঙ্গলবার)  কুড়িগ্রামের কলেজ মোড় এলাকার জোকারস ক্যাফেতে এ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় পর্যায়ের ১৫ জন বিশিষ্ট মার্চেন্ট ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মার্চেন্ট ডেভেলপমেন্ট, কমার্শিয়াল ডিভিশন বিকাশ লিমিটেড এর এরিয়া ম্যানেজার ইফতেখার আবেদীন খান, টেরিটরি অফিসার ফারদ্বীন আহনাফ হাসান, মেসার্স মাসুদ ট্রেডার্স-২ এর অপারেশন ম্যানেজার
শরিফুল হক প্রমুখ।
সেশনে উপস্থিত কর্মকর্তারা মার্চেন্টদের সঙ্গে বাংলা কিউআর-এর ব্যবহার, কার্যকারিতা এবং ব্যবসায়িক বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা জানান, বর্তমানে ক্রেতাদের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্টের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এ অবস্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাংলা কিউআর ব্যবহার করলে ক্রেতাদের জন্য পেমেন্ট করা আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়। নগদ অর্থের পরিবর্তে ডিজিটাল পেমেন্টের সুযোগ থাকায় ক্রেতারা দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন এবং ব্যবসায়ীরাও আধুনিক পেমেন্ট ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের ব্যবসাকে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন।
আলোচনায় বাংলা কিউআর ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের জন্য তৈরি হওয়া বিভিন্ন সম্ভাবনার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে দ্রুত পেমেন্ট গ্রহণ, নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা কমানো, লেনদেন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসাকে আরও আধুনিক ও স্মার্ট করে তোলার সুযোগ সম্পর্কে মার্চেন্টদের অবহিত করা হয়।
এ সময় চলমান বর্ষা ক্যাম্পেইন ও বিকাশ পেমেন্টের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মার্চেন্ট ও ক্রেতাদের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার আরও বাড়ানো এবং বিকাশ পেমেন্টকে দৈনন্দিন লেনদেনের আরও সহজ ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
সেশনে Payment Speaker নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। কাস্টমার পেমেন্ট সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারের মাধ্যমে কত টাকা পেমেন্ট হয়েছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানানোর সুবিধা সম্পর্কে মার্চেন্টদের অবহিত করা হয়। এর ফলে ব্যবসায়ীরা পেমেন্ট গ্রহণের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারবেন এবং লেনদেন ব্যবস্থাপনায় আরও স্বচ্ছতা ও সুবিধা পাবেন।
আলোচনায় মার্চেন্টদের জন্য লোন সুবিধা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ্য মার্চেন্টরা কীভাবে লোন সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন এবং এ ধরনের আর্থিক সুবিধা ব্যবসার প্রয়োজনে কীভাবে সহায়ক হতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়।
এ সময় উপস্থিত কর্মকর্তারা মার্চেন্টদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং বাংলা কিউআর, বর্ষা ক্যাম্পেইন, Payment Speaker, লোন সুবিধাসহ বিকাশ পেমেন্টের বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
কর্মকর্তারা আরো বলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে এর ব্যবহার আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। শুধু বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও সহজ ও গতিশীল করতে পারেন।
 Engagement Session-এ অংশ নেওয়া ১৫ জন মার্চেন্ট ব্যবসায়ী বাংলা কিউআর সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন এবং তাদের ব্যবসায় এর ব্যবহার ও সম্ভাব্য সুবিধা নিয়ে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি বর্ষা ক্যাম্পেইন, Payment Speaker এবং মার্চেন্টদের জন্য লোন সুবিধাসহ বিকাশের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কেও তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন।
এ ধরনের সচেতনতামূলক আয়োজন ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।


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