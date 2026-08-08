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মানুষের কল্যাণে নিবেদিত মানবিক ফাউন্ডেশনের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৬





‘মানবতার সেবায় আমরা, আলোর পথে সমাজ গড়ি’ শ্লোগানে সিরাজগঞ্জে মানবিক ফাউন্ডেশনের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। শনিবার শহরের চায়না বাধে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে সংগঠনটি। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল কেক কর্তন, আলোচনা সভা, খেলাধুলা, ক্রেস্ট প্রদান ও লটারিসহ নানা কর্মসূচি।

মানবিক ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের কাজ করে আসছে। পাশাপাশি অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা, রক্তদান কর্মসূচি এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবাও দিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি।


অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মানবিক ব্যক্তিত্ব প্রকৌশলী এস এম শাহিন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট মানবিক ব্যক্তিত্ব ও কৃষিচিত্র পরীর প্রতিষ্ঠাতা রফিকুল ইসলাম মানিক। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, মানবিক ফাউন্ডেশন মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের কাজ বিনা মুল্যে করে থাকে। মানবিক কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের অসহায় মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে সংগঠনটি। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে মানবিক ফাউন্ডেশনের মানবিক কার্যক্রমে অবদান রাখায় নিউজ২৪ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুস সামাদ সায়েম, মোহনা টেলিভিশনে জেলা প্রতিনিধি সোহেল রানা, যমুনা টিভি জেলা প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা রুবেলও আনন্দ টেলিভিশনে সাংবাদিক হুমায়ন কবির সোহেল সহ সাতজন সাংবাদিককে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ৯৯ বার রক্তদাতা হিসেবে মনিরুজ্জামান নুর এলাহীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।


অনুষ্ঠানে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্য এক অসহায় বাবাকে ২৫ হাজার এবং দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত আরও এক ভাইকে, ৩০ টাকা সহ মোট ৫৭ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপস্থিত অতিথি, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়।


মানবিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মেহেদী হাসান ইমন বলেন, বিভিন্ন মসজিদে টাকার জন্য যখন ইলেকট্রিক্যাল কাজগুলো করা সম্ভব হত না, তখন থেকেই আমার উদ্যোগ ছিল একটি সংগঠন করার। সেই সংগঠনের মাধ্যমে মসজিদ-মাদ্রাসায় বিনামূল্যে ওয়্যারিংয়ের কাজ করে দেওয়ার পাশাপাশি অসহায় মানুষের জন্য বিভিন্ন মানবিক কাজ করার পরিকল্পনা করি। ভবিষ্যতেও আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।




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