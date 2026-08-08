সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে মাদকবিরোধী র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আদর্শ মানবিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার বড়ধুল হাটখোলা এলাকায় মাদকবিরোধী আলোচনা শেষ করে একটি র্যালি বের করা হয়।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কামারখন্দ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলাম। প্রধান বক্তা বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,সিরাজগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ও আব্দুল্লাহ আল কায়েস বলেন, মাদক শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, একটি পরিবার ও পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মাদকের বিস্তার রোধে তরুণ ও যুবসমাজকে সচেতন করার পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে একযোগে কাজ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে শুধু আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়; এর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা জরুরি। এ সময় মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।
বিশেষ অতিথি হিসেবে কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজ সরকার ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান ফেরদৌস, সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উত্থান, কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাশমত আলী। কামারখন্দ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান, সদস্য সচিব তানভীর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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