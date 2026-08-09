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সিরাজগঞ্জে ১৯৫৮ পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৯ আগস্ট, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৯৫৮ পিস ইয়াবাসহ মোস্তাক আহমেদ (৫৫) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১২।

গ্রেফতারকৃত মোস্তাক আহমেদ কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালি মডেল থানার কাটাবিল গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

রবিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‌্যাব-১২ সিরাজগঞ্জের কোম্পানি কমান্ডার মেজর তাবরীজ তাজওয়ার শরীফ।

তিনি জানান, শনিবার দিবাগত রাত ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে সলঙ্গা থানার নিউ মায়ের আঁচল হোটেলের সামনে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ১ হাজার ৯৫৮ পিস ইয়াবাসহ মোস্তাক আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে সলঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে।


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