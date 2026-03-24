মাদক-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি ও সাইবার অপরাধ দমনে কঠোর হওয়ার নির্দেশ ডিআইজির

পুলিশ সদস্যদের নিষ্ঠা, সততা, মানবিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, অনিয়ম ও অসদাচরণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, কিশোর অপরাধ ও সাইবার অপরাধ দমনে গোয়েন্দা নজরদারি এবং আইনানুগ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।
সোমবার (১৭ আগস্ট) চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্সে বিশেষ কল্যাণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সভায় পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সততা ও জবাবদিহিতা এবং জনবান্ধব পুলিশিং কার্যক্রম আরও জোরদারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে দায়িত্ব পালনে বিশেষ অবদান ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের অর্থ পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মো. মাসুদ আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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