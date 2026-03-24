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হরমজু ও যুদ্ধবিরতি ইস্যু: তুরস্ক-ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৬
-ছবি এআই দিয়ে তৈরি

হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করা এবং যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার বিষযে চলমান আলোচনার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রের বরাতে আনাদোলু এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, টেলিফোন আলাপে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুটি প্রধান বিষয়ের কূটনৈতিক আলোচনার বর্তমান অগ্রগতি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করেন।

হরমুজ প্রণালিতে নৌচলাচল স্বাভাবিক করা এবং চলমান যুদ্ধবিরতি কার্যকর রাখার প্রক্রিয়াই ছিল তাদের ফোনালাপের মূল বিষয়বস্তু।

সূত্র: ডন


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