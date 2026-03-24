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জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজারে জিয়ারতে বিএনপি নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বয়ক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মাজারে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
এসময় সিরাজগঞ্জ -৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনের সংসদ সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য আমিরুল ইসলাম খান আলিম সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাজার জিয়ারত ও দোয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তারা প্রয়াত দুই নেতার রূহের মাগফেরাত কামনা করে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন।


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