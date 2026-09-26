শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫:১৩ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
গুলশানে মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী হামিদুর রহমান গ্রেফতার সিরাজগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস আর নেই সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের ভাতিজার মৃত্যু খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার আখাউড়া রেলস্টেশনে গাঁজা সেবন, ৫ জনের কারাদণ্ড পাঁচ ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এশিয়ান গেমসে সেমিফাইনালে উঠলেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ঠাকুরগাঁও উপনির্বাচন: নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি গঠন ইসির মোটরসাইকেলের ট্যাংকি থেকে সাড়ে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৬৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক আহ্বায়ক ও দৈনিক সংবাদের বার্তা পরিবেশক প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস (৮২) মারা গেছেন।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে সিরাজগঞ্জ শহরের মুজিব সড়কে নিজ বাসায় তিনি মারা যান। তিনি এক মাসের বেশি সময় ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

মরহুমের ভাতিজি ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান লায়লা ফেরদৌস হিমেল তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আব্দুল কুদ্দুসকে এনায়েতপুরের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে বেশ কিছুদিন চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি। কিছুটা সুস্থ হলে তাকে বাসায় নেওয়া হয়। এরপর এক মাস আট দিন শয্যাশায়ী থাকার পর শুক্রবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

আব্দুল কুদ্দুস দৈনিক সংবাদের বার্তা পরিবেশক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি এক মেয়ে, নাতি, ভাই, ভাতিজা-ভাতিজিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শুক্রবার বাদ জুমা সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার মালশাপাড়া কবরস্থান মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখানেই তাকে দাফন কার্য শেষ করা হয়।

তার মৃত্যুতে সিরাজগঞ্জের সাংবাদিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সিরাজগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতারা শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

গুলশানে মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী হামিদুর রহমান গ্রেফতার

সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের ভাতিজার মৃত্যু

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

জয়পুরহাটে গৃহবধূকে ধর্ষণ

চৌহালীতে ত্রাণের সাড়ে ৭ টন চাল গায়েব

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে হয়রানি ও প্রতারণার অভিযোগে ৩জন গ্রেফতার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech