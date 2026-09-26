শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৩:৪৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
চাকরি নয়, নিজেই কর্মসংস্থান: উল্লাপাড়ার নাঈমের শিল্পকর্মে বদলে যাচ্ছে জীবিকা কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা নিখিলের ছোট ভাই সুফল গ্রেফতার, আছে ২০টির বেশি মামলা জাতিসংঘের বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার স্কলারশিপ পেলেন সিরাজগঞ্জের রাশেদ গুলশানে মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী হামিদুর রহমান গ্রেফতার সিরাজগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস আর নেই সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের ভাতিজার মৃত্যু খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার আখাউড়া রেলস্টেশনে গাঁজা সেবন, ৫ জনের কারাদণ্ড পাঁচ ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

জাতিসংঘের বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার স্কলারশিপ পেলেন সিরাজগঞ্জের রাশেদ

রাজ্জাক রাজ: / ৫৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেধার স্বাক্ষর রেখে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ‘ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন’ (ডব্লিউআইপিও) এর মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা স্কলারশিপ অর্জন করেছেন সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান মো. রাশেদুল ইসলাম (রাশেদ)। তিনি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার পাইকশা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের সন্তান এবং স্থানীয় কোনাবাড়ী ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

​বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবন, মেধাসম্পদ আইন ও প্রযুক্তি সংরক্ষণ সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও কঠোর মেধা বাছাই এবং বিদেশি ভাষার দক্ষতা প্রমাণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া পেরিয়ে তিনি এই অনন্য গৌরব অর্জন করেন।

​রাশেদুল ইসলাম কামারখন্দের কোনাবাড়ী ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথমবারের মতো জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি এবং পরবর্তীতে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেন। উচ্চশিক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার সুযোগ পান। তবে ঔষুধ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ থাকায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসিতে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন।

​পড়াশোনা চলাকালেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়াও তিনি মন্ত্রণালয়ের ফার্মাসিস্ট লাইসেন্সিং কোর্সে পাঠদান এবং বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্পে সুনামের সাথে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মরত রয়েছেন।

​অনুভূতি প্রকাশ করে রাশেদুল ইসলাম বলেন, “মহান আল্লাহর রহমত এবং পিতা-মাতা, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দোয়ায় মর্যাদাপূর্ণ এই স্কলারশিপ অর্জন করতে পেরেছি। উচ্চশিক্ষা সফলভাবে শেষ করে দেশের মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও প্রযুক্তির সঠিক বিকাশে অবদান রাখাই এখন আমার মূল লক্ষ্য। অর্জিত জ্ঞান যেন দেশ ও দশের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি, সেজন্য সবার কাছে দোয়া চাই।”

​জানা গেছে, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা একাডেমি নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করবেন।

তার অনুজ দুই ভাই ও এক বোনও কোনাবাড়ী ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে এক ভাই ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম এবং অপর ভাই মো. রেজাউল করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। রাশেদুল ইসলামের এই আন্তর্জাতিক সাফল্যে পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

চাকরি নয়, নিজেই কর্মসংস্থান: উল্লাপাড়ার নাঈমের শিল্পকর্মে বদলে যাচ্ছে জীবিকা

কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা নিখিলের ছোট ভাই সুফল গ্রেফতার, আছে ২০টির বেশি মামলা

গুলশানে মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী হামিদুর রহমান গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস আর নেই

সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের ভাতিজার মৃত্যু

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech