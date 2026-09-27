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ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২৪৪৯ মামলা

অনলাইন ডেস্ক: / ৪৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে দুই হাজার ৪৪৯টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এসব মামলা করা হয়।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ৪টি বাস, ১টি ট্রাক, ৯টি সিএনজি ও ১৬টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৬৬ টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-লালবাগ বিভাগে ৩টি বাস, ৪টি ট্রাক, ১টি কাভার্ডভ্যান, ৫টি সিএনজি ও ৭৪টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১০০টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগে ১৩টি বাস, ১টি ট্রাক, ২৩টি কাভার্ডভ্যান, ৫৯টি সিএনজি, ১৫৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২৮৫টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগে ১২টি বাস, ১৮টি ট্রাক, ২৮টি কাভার্ডভ্যান, ৪৭টি সিএনজিসহ ও ১২০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩০৫টি মামলা হয়েছে।

অন্যদিকে ট্রাফিক-তেজগাঁও বিভাগে ৬টি বাস, ১টি ট্রাক, ৮টি ক্যাভার্ডভ্যান, ২১টি সিএনজি ও ৪৫টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১২৯টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে ১৮টি বাস, ২৭টি ট্রাক, ৫২টি কাভার্ডভ্যান, ৫৩টি সিএনজি ও ১৮৮টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪৭৬টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগে ৬২টি বাস, ১২টি ট্রাক, ১৪টি ক্যাভার্ডভ্যান,  ৯৬টি সিএনজি ও ২৬০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৬৭০টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-গুলশান বিভাগে ৭১টি বাস, ৬টি ট্রাক, ১৪টি কাভার্ডভ্যান, ৫০টি সিএনজি ও ১১৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪১৮টি মামলা হয়েছে। এছাড়াও অভিযানকালে মোট ৪৯১টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৮২টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।


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