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নিরাপত্তা উদ্বেগে আসছে না চ্যাটজিপিটির নতুন মডেল

অনলাইন ডেস্ক: / ৪০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
- স্যাম অল্টম্যান

নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে চ্যাটজিপিটির নতুন এআই মডেল জিপিটি-৬.১ অ্যাস্ট্রা বাজারে না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্মাতা কোম্পানি ওপেনএআই।

ওপেনএআইয়ের সেইফটি সিস্টেমস বিভাগের প্রধান সাচি জেইন বলেন, ওয়েব ব্রাউজ করা এবং নিজে থেকেই বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের মতো কাজ করতে সক্ষম মডেলটি তাদের নিরাপত্তার নির্ধারিত ‘মানদণ্ড’ পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি।

জুনে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার বিষয়েও মঙ্গলবার হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে ওপেনএআই। সেই সময় তাদের মডেলগুলো অনুমোদন ছাড়াই অস্ট্রেলিয়া সরকারের ওয়েবসাইট ও সিস্টেমে প্রবেশ করেছিল। তবে গত সপ্তাহ পর্যন্ত বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়নি। ওই ঘটনা এবং বড় এআই নির্মাতাগুলোর তৈরি মডেলের এমন কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি এ প্রযুক্তির ঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

বিবিসি লিখেছে, ওপেনএআইয়ের প্রধান স্যাম অল্টম্যান এবং অ্যানথ্রপিকের প্রধান দারিও আমোদেইসহ এআই খাতের কয়েকজন শীর্ষ নেতা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এআই প্রযুক্তির বিকাশের গতি কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রযুক্তির সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ থেকে তারা এ আহ্বান জানান।

ওপেনএআইয়ের নতুন মডেল উন্মোচন না করার সিদ্ধান্তের খবর প্রথম প্রকাশ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। নিরাপত্তার কারণে বড় কোনো এআই নির্মাতার নতুন মডেল বাজারে না আনার সিদ্ধান্ত বিরল। সূত্র: বিবিসি


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