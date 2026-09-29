খাষকাউলিয়া ইউপিতে দুস্থদের মাঝে চাল বিতরণ

বন্যা, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও সম্বলহীন সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় খাষকাউলিয়া ইউনিয়নের ১৬৭ পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জিআর প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে খাষকাউলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় থেকে জনপ্রতি ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মো, আমিনুল ইসলাম, খাষকাউলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) হাবিবুর রহমান (হাবলু), উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা দেবাশীষ, সচিব মনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল বিএসসি, ইউপি সদস্য আব্দুল্লাহ, সেলিম রেজাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
একিকে সুষ্ঠু ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশে চাল বিতরণ হওয়ায় উপকারভোগী অসহায় ও সম্বলহীন পরিবারগুলো সন্তোষ প্রকাশ করেন।
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