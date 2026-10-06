ছিনতাইকারীদের কাছে বিক্রির জন্য রাখা ছিল ১০৫ সুইচ গিয়ার,গ্রেফতার ১

রাজধানীর শাহআলী এলাকায় কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা ১০৫টি সুইচ গিয়ার চাকুসহ মো. রেজাউল করিম নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগ।
গ্রেফতারের পর তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।
মঙ্গলবার (০৬ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান।
গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের বরাত দিয়ে আকতার হোসেন বলেন, গতকাল সোমবার (৫ অক্টোবর) ডিএমপির শাহআলী থানাধীন শাহআলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এক ব্যক্তি গোপনে সুইচ গিয়ার চাকু উঠতি কিশোর ও ছিনতাইকারীদের কাছে বিক্রি করছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। পরে গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের বিশেষ অভিযানিক দল ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে মোঃ রেজাউল করিমকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে সঙ্গে থাকা একটি বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে বিভিন্ন রং ও সাইজের মোট ১০৫টি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়।
তিনি বলেন, স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে রেজাউল করিম স্বীকার করে যে, সে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা মহানগর এলাকার বিভিন্ন কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের কাছে এসব চাকু বিক্রি করে আসছিল। এ ঘটনায় স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো.রেজাউল করিমকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।
কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের কাছে এ ধরনের ধারালো অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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