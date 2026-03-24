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রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ২৪

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৫৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৬

রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে হেরোইন, ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ডিবি পুলিশ, বেলপুকুর থানা ও বোয়ালিয়া থানার শিল্পনগর পুলিশ ফাঁড়ির অভিযানে সাতজন এবং দামকুড়া থানা পুলিশের অভিযানে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ ছাড়া মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অন্যান্য মামলায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নগর পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার (সদর), মোঃ গাজিউর রহমান।

তিনি জানান, শনিবার রাতে হোসনীগঞ্জ দক্ষিণ মোড় এলাকা থেকে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ আকাশ (৩০) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। একই রাতে আলিগঞ্জ এলাকা থেকে ১৫পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট মাসুদ রানা (৪৭), সুমন (৩৪) ও আবদুল্লাহ (৩৫) নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে বিকেলে বেলপুকুর থানার ধাদাস এলাকায় ১০পিস ট্যাপেন্টাডল ও ১০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ সেন্টু (৪৫) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন দুপুরে শিল্পীপাড়া বালুর মাঠ এলাকা থেকে ১৫টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ শাওন আলী (১৯) ও সম্রাট ইসলাম (২২) নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে দামকুড়া থানার হরিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০পিস ইয়াবা ও দুই গ্রাম ইয়াবার গুঁড়া সহ রায়হান (৩৮) ও মাসুদ রানা (৩৫) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় মাদক বহন কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ও চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পুলিশের দাবি, জব্দ মোবাইল ফোনে অনলাইন জুয়া ও বেটিং-সংক্রান্ত কয়েকটি অ্যাপ, জিমেইল আইডি এবং মোবাইল ব্যাংকিং নম্বর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মাসুম (৪৫) নামে আরও একজন পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, মহানগরীর বিভিন্ন থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত দুজন, মাদক মামলায় পাঁচজন এবং অন্যান্য মামলায় পাঁচজনসহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।


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