সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে দোকানে রাখার দায়ে একটি মুদির দোকানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
২৭ নভেম্বর বিকেলে কাজিপুর উপজেলার
খুদবান্দিতে অবস্থিত একটি মুদির দোকানে
এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণের বিষয়টি নজরে আসলে সংশ্লিষ্ট দোকানিকে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়।
দোকান মালিক খুদবান্দি গ্রামের কোরবান আলীর পুত্র আনোয়ার (৩৮)। মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যসমূহ বিনষ্ট করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন কাজিপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার( ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী কর্মকর্তা জানান, ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায়ীদের পণ্যের মেয়াদ যাচাই করে বিক্রি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অভিযানকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া চালিতাডাঙ্গাতে একটি ট্রাক আটক করা হয় যেখানে ট্রাক ড্রাইভার আছাব্বর (৪২) তার অল্পবয়সী হেল্পার দিয়ে ট্রাক ড্রাইভ করাচ্ছিলেন। এছাড়া ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন সনদসহ অন্যান্য কাগজপত্র না থাকায় উক্ত ট্রাক ড্রাইভারকে ৫,০০০/- অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়৷
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