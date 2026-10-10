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লালবাগে বিভাগের অপরাধপ্রবণ এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৫৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৬৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৬

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার এ তথ্য জানান।

পুলিশ জানায়, লালবাগ বিভাগের বিভিন্ন থানার অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে লালবাগ থানায় ১০ জন, কামরাঙ্গীরচর থানায় ১৪ জন,কোতোয়ালি থানায় ১৯ জন, সূত্রাপুর থানায় ২ জন, চকবাজার থানায় ৬ জন এবং বংশাল থানায় ৮ জন রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।


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