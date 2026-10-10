কালিয়াকৈরে বন বিভাগের গজারি বন উজাড়, রাতের আঁধারে গাছ কাটল দুর্বৃত্তরা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রাতের আঁধারে সরকারি বনের গজারি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। রাস্তা নির্মাণের জন্য এসব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরে খবর পেয়ে কেটে ফেলা গজারি গাছ উদ্ধার করেছে চন্দ্রা বন বিভাগ। তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বন বিভাগ। শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার কালামপুর এলাকার শিল্পকুঞ্জ রিসোর্টের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কালামপুর এলাকার রাতের অন্ধকারে সরকারি বনের গজারি গাছ কেটে ফেলে দুর্বৃত্তরা। রাস্তা ও ঘর নির্মাণের জন্য এই গাছ কাটার হচ্ছে ।
বিভাগের নজর এড়িয়ে গাছ কাটার এ ঘটনায় বনাঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি বনভূমির গাছ এভাবে কেটে ফেলা হলে পরিবেশের ভারসাম্য ও প্রাকৃতিক বনসম্পদ হুমকির মুখে পড়তে পারে।
খবর পেয়ে চন্দ্রা বন বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে কেটে ফেলা গজারি গাছ উদ্ধার করেন। তবে কারা, কী উদ্দেশ্যে এবং কার নির্দেশে এসব গাছ কেটেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এই বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন বনবিভাগের বিট কর্মকর্তা।
চন্দ্রা বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গজারি গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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