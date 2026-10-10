ফুলতলা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম ঢাকায় গ্রেফতার

ঢাকার তুরাগ এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ফুলতলা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন ওরফে এস কে সাদ্দামকে (৩৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১০ অক্টোবর) বিকাল চারটার দিকে তুরাগ থানাধীন খালপাড় সেতুসংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) রেজাউল করিম।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকালে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারের পর তাকে তুরাগ থানায় নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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