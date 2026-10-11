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তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার ৬০ আসামি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৫৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (১১ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে মোহাম্মদপুরে ২০ জন, আদাবরে ৫ জন, শেরেবাংলা নগরে ৬ জন, তেজগাঁও থানায় ১৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ২ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রিপন তালুকদার (৫৩), ইয়াসিন আরাফাত (২৬), মো. শহিদুল ইসলাম ওরফে সোহেল ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. দিগন্ত ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. নিজাম (৩৩), মো. আসিফ (৩১), কালু (৪৫), মো. সালাম (২৫), মো. রাব্বি (২৫), মমিনুল ইসলাম ছেমমিন (২০), মো. নুরুল ইসলাম (৫০), মো. আকাশ দেওয়ান (২৮), ইসমাইল মাল (২৮), মো. আ. মালেক শেখ (৪৪), মো. টিপু সুলতান (২৮), তাসিন জাকারিয়া (২০), রানা (৩৭), মো. মিলন (৩৯), মো. শুভ (১৯) ও আকাশ (২০)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সজল (২১), শাওন হোসেন, মো. সোহেল ইসলাম (২৮), মো. শাহরিয়ার (১৮) ও মো. মহসিন (২১)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ফরহাদ মল্লিক (২৬),জাহিদুল ইসলাম (৩০), মো. আব্দুল্লাহ আল আজিজ (২১), মো. সাগর (১৯), শহিদুল ইসলাম (৩৯) ও সুনিল চন্দ্র ওরফে সাগর (৩৫)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোছা. মারুফা আক্তার (২৫), মোছা. ইয়াসমিন বেগম (২৬), মো. আল আমিন (২৩), মো. শাওন (২২), মো. শামীম খান (২৮), মো. মিন্টু (২৬), মো. মাহাদি হাসান (২৪), মো. বিল্লাল (৪২), মো. ওলিল (২৫), মো. রুবেল (৩১), মো. হেলাল (২৩), মো. রাকিব (২৫), মো. শামসুদ্দিন ওরফে মুন্না (২৮), আজিজুল ইসলাম আশিক (২৫), মো. শামীম মিয়া ওরফে পিরু (৩০), মো. আকাশ আহম্মেদ সামির ওরফে আব্দুল্লাহ (২৫), মো. শাখাওয়াত হোসেন (৪৯) ও মো. নুর নবী (৩০)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোছা. কনা আক্তার (১৮) ও মো. সিয়াম (১৮)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ফয়সাল আহমেদ রিদয় (১৮), মো. আল আমিন (৩৫), মো. সুমন (২৩), মো. হাসান (২০),শাহজাহান (৪০), মো. দেলোয়ার হোসেন (৩৮), রাসেল (৩৪), মোঃ.শাহিন (২০) ও মো. ইমাম হোসেন ( বয়স উল্লেখ নাই)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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