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কালিয়াকৈরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২০০ সনাতন ধর্মাবলম্বীর মাঝে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ

গাজীপুর প্রতিনিধি: / ৭২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ছাপড়া মসজিদ এলাকায় ২০০ জন সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের মাঝে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে এ উপহারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ওসমান আলিফের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেন কালিয়াকৈর পৌরসভার মেয়র প্রার্থী দেওয়ান মোঃ জসিম উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত ব্যক্তিরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সবাইকে উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।


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