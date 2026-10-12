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সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে টাকা নেওয়া: বিআরটিএতে দুই দালালের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬

রাজধানীর মিরপুর বিআরটিএ কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে দালাল চক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক দুজনকে পৃথক মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

সোমবার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে ঢাকা মহানগর আনসার (ডিএমএ) পশ্চিম জোনের কাফরুল থানাধীন মিরপুর বিআরটিএ কার্যালয়ে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আনসার সূত্রে জানা গেছে, গাড়িসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের বিষয়টি আনসার সদস্যদের নজরে আসে। পরে বিআরটিএ-এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামানের উপস্থিতিতে পিসি মো. মফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে কর্তব্যরত আনসার সদস্য পবিত্র সিংহ চন্দ্র, মানিক মিয়া ও আব্দুল হাই অংশ নেন। এ সময় দালাল চক্রের দুই সদস্য মো. রবিউল (১৮), পল্লবী, ঢাকা এবং মো. পিন্টু (৩০), সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকাকে আটক করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত মো. রবিউলকে এক মাস এবং মো. পিন্টুকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের কাফরুল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সরকারি সেবাপ্রতিষ্ঠানে দালালদের অপতৎপরতা বন্ধ এবং সাধারণ মানুষকে হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।


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