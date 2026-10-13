কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ারুল কবীর

কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আনোয়ারুল কবীর। সোমবার (১২ অক্টোবর) সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।
এদিন তাকে স্বাগত জানান ভারপ্রাপ্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মেজবাহুল আলম সেলিম, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মো. জাহাঙ্গীর কবিরসহ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আনোয়ারুল কবীরকে কারা মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগ দিয়েছে।
এর আগে তিনি সিলেট সেনানিবাসে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আনোয়ারুল কবীর।
Leave a Reply